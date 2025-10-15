Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области нашли привязанный к дереву скелет женщины
В 59 километрах от города Ивделя недалеко от железнодорожного перегона Улымсос — Оус рабочие обнаружили останки человека. Как сообщили очевидцы, тело, предположительно женщины, было привязано веревкой к дереву. Об этом сообщает Е1.
Один из очевидцев рассказал изданию: «При работе на перегоне с пути железнодорожники увидели: на дереве висит привязанный веревкой труп человека. Голова оторванная уже. Веревка профессионально завязана. Тело уже объели».
На останках была зимняя одежда: вязаная шапка черного цвета, темно-синий удлиненный пуховик, черный свитер, утепленные брюки и берцы 40 размера. Рядом со скелетом лежал складной стул. В пяти метрах нашли черный рюкзак, сумку и два кошелька, в одном из которых была серебряная монета номиналом 2 рейхсмарки с изображением Пауля фон Гинденбурга. Такие монеты чеканились с 1936 по 1939 год при нацистском режиме. Также на месте обнаружили очки в золотистой оправе и зажигалку для газовой печи красного цвета.
Тех, кто может помочь в опознании, просят обратиться в дежурную часть МО МВД «Ивдельский» по номеру +7 343 86-22-442.
