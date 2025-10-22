Возрастное ограничение 18+
В Туринске за гибель мотоциклиста в июньском ДТП будут судить водителя «Лады»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Туринске будут судить водителя «Лады», который спровоцировал смертельное ДТП 12 июня 2025 года. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд, сообщили в ведомстве.
Напомним, водитель отечественной машины при выезде со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрёстке водитель не уступил дорогу мотоциклисту, который в тот момент имел преимущество в движении. В результате столкновения водитель мотоцикла тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия. По словам виновника аварии, он не заметил байкера.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рассматривать дело будут в Туринском районном суде.
