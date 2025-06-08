В Туринском округе произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В четверг, 12 июня, в Туринском муниципальном округе на трассе, связывающей Ирбит и Туринск, столкнулись «Лада» и мотоцикл «Ирбис». В результате ДТП погиб мотоциклист.По данным управления ГИБДД по Свердловской области, 53-летний водитель легкового автомобиля при выезде на нерегулируемом перекрёстке со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество 43-летнему мотоциклисту. По словам водителя «Лады», он заметил приближающийся мотоцикл, когда уже было слишком поздно. В результате ДТП мотоциклист получил тяжёлые травмы и скончался на месте, до прибытия бригады медиков.Известно, что погибший был жителем Туринска. Мотоцикл, на котором он разбился, приобрёл всего четыре дня назад. В момент ДТП был в мотошлеме.