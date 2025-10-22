Возрастное ограничение 18+
Дело о гибели подростка после драки с другом передали в Белоярский районный суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Белоярский районный суд передали уголовное дело о гибели подростка, которого друг со злости ударил в живот. Трагедия произошла в августе этого года.
Напомним, юноша, 2010 года рождения, в компании двух друзей шёл по дороге со стороны села Косулино, когда между ними произошёл конфликт. Один из подростков, 2009 года рождения, разозлился и ударил его в живот, отчего парню резко стало плохо: он потерял сознание и вскоре скончался.
Другу было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».
По данным прокуратуры Свердловской области, конфликт произошёл из-за порванного ремешка часов. В тот день подростки купались в реке, которая протекает через Косулино. По версии следствия, один из мальчиков оставил на берегу свои часы вместе с одеждой, а когда вернулся, увидел, что ремешок надорван. Парень попытался выяснить, кто испортил ремешок, но никто не сознавался. Это его разозлило, и он ударил одного из товарищей в область груди.
Свою вину он не признаёт. Подросток утверждает, что не хотел навредить другу. По его словам, он ударил его потому как был подавлен, а тот его оскорбил.
