Глава СК потребовал доклад по делу о гибели подростка после драки с другом в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу о гибели подростка после драки с другом по пути от села Косулина к станции Арамиль в Свердловской области.
Напомним, у молодых людей произошёл конфликт, в ходе которого один из них ударил другого в живот, попав в солнечное сплетение. Принявшему удар юноше стало плохо, он потерял сознание и вскоре скончался.
По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Глава ведомства сейчас ждёт по этому делу доклад, говорится в сообщении Следкома.
