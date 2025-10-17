Возрастное ограничение 18+
Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Таксист, случайно задавивший пассажира на территории одного из садовых некоммерческих товариществ в Верхней Пышме весной прошлого года, оспорил приговор, но безуспешно.
Согласно материалам дела, водитель не обратил внимание на то, что один из пассажиров, которых он высадил после поездки, оказался позади машины и во время заднего хода наехал на него. В результате ДТП мужчина получил тяжёлые травмы и скончался на месте.
Свою вину таксист не признал и просил оправдать его, но Верхнепышминский городской суд, считая, что мужчина проявил преступную небрежность из-за того, что не убедился в безопасности своего манёвра, признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека») и назначил ему в качестве наказания 1,5 года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Также суд на 2,5 года лишил его водительских прав.
Кроме того, с него были взысканы моральная компенсация в пользу родителей погибшего – по 600 тысяч рублей каждому, в пользу сестры – 400 тысяч, а также расходы на погребение.
Осуждённый с решением суда не согласился и обжаловал его, но безуспешно. Приговор вступил в силу, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
