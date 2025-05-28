Возрастное ограничение 18+
В Верхней Пышме вынесли приговор задавившему собственного пассажира водителю такси
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме огласили приговор водителю такси, который по неосторожности задавал собственного пассажира, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл чуть больше года назад – 8 мая 2024 года. Утром мужчина, трудоустроенный водителем такси, принял заказ на поездку от адреса на улице Избирателей в Екатеринбурге до СНТ «Сагра». На месте его встретили двое мужчин. Забрав их, таксист отвёз на территорию товарищества, где оба пассажира вышли из машины – одному из них нужно было отлучиться на непродолжительный промежуток времени. Когда он вернулся, он не обнаружил своего знакомого. Водитель предположил, что тот пешком направился в сторону своего дома. Тогда мужчина сел в машину один, а таксист стал объезжать назад, чтобы продолжить поездку. В этот момент и произошла трагедия.
Известно, что погибший имел инвалидность. Его сестра рассказала, что 4 мая 2024 года он участвовал в соревнованиях, где получил медаль. Со своим знакомым он собирался отметить событие в СНТ.
Свою вину водитель такси не признал.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка и лишением права работать водителем также на 2,5 года. Помимо этого, суд взыскал в пользу семьи погибшего 1,6 миллиона рублей и свыше 171 тысячи в качестве компенсации расходов на погребение.
Несчастный случай, о котором идёт речь, произошёл чуть больше года назад – 8 мая 2024 года. Утром мужчина, трудоустроенный водителем такси, принял заказ на поездку от адреса на улице Избирателей в Екатеринбурге до СНТ «Сагра». На месте его встретили двое мужчин. Забрав их, таксист отвёз на территорию товарищества, где оба пассажира вышли из машины – одному из них нужно было отлучиться на непродолжительный промежуток времени. Когда он вернулся, он не обнаружил своего знакомого. Водитель предположил, что тот пешком направился в сторону своего дома. Тогда мужчина сел в машину один, а таксист стал объезжать назад, чтобы продолжить поездку. В этот момент и произошла трагедия.
«При этом таксист, в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасности манёвра. Проехав небольшой участок дороги, водитель почувствовал сопротивление в движении колес, машина застряла на месте. В этот момент, водитель, открыв дверь, обнаружил лежащего второго пассажира под колёсами автомобиля»,
– рассказали в прокуратуре.
Известно, что погибший имел инвалидность. Его сестра рассказала, что 4 мая 2024 года он участвовал в соревнованиях, где получил медаль. Со своим знакомым он собирался отметить событие в СНТ.
Свою вину водитель такси не признал.
Верхнепышминский городской суд признал его виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием 10% заработка и лишением права работать водителем также на 2,5 года. Помимо этого, суд взыскал в пользу семьи погибшего 1,6 миллиона рублей и свыше 171 тысячи в качестве компенсации расходов на погребение.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Водителю из Екатеринбурга, погубившего подругу на привязанной к машине ледянке, вынесли приговор
28 мая 2025
28 мая 2025
Отобравшего у екатеринбурженок пакеты с продуктами ради знакомства наказали штрафом в 400 тысяч рублей
27 мая 2025
27 мая 2025
В Верхней Пышме подростки направляли пневматический пистолет на прохожих — полиция изъяла оружие
21 мая 2025
21 мая 2025