В Верхней Пышме вынесли приговор задавившему собственного пассажира водителю такси

– рассказали в прокуратуре.

«При этом таксист, в нарушение правил дорожного движения не убедился в безопасности манёвра. Проехав небольшой участок дороги, водитель почувствовал сопротивление в движении колес, машина застряла на месте. В этот момент, водитель, открыв дверь, обнаружил лежащего второго пассажира под колёсами автомобиля»,