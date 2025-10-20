Возрастное ограничение 18+
Ревдинец из жуткого видео объяснил своё поведение
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Житель Ревды из жуткого видео, где он ходит с ножом рядом с детьми и угрожает женщине, снимающей его на камеру, объяснился.
Мужчина рассказал «Четвёртому каналу», что он не собирался кому-либо вредить. С его слов, он пытался защитить себя и детей от бывшего супруга своей сожительницы.
Он утверждает, что бывший муж его сожительницы не давал выйти из квартиры ни ему, ни детям. Именно поэтому, как говорит мужчина, ему пришлось удерживать оппонента на кухне с помощью угроз.
По данным «Четвёртого канала», после этого случая поднялся вопрос о проживании детей с родителями. Женщина, которая снимала видео, теперь опасается, что детей заберут, и уверяет, что им ничего не угрожает.
«Сначала всё было нормально, но затем, после распития спиртного, которое он принёс с собой, он начал угрожать мне – скорее всего, из-за ревности к своей бывшей жене. Конфликтовать я не хотел и попытался выйти из квартиры, забрав детей, но он заявил, что я никуда не уйду. Посыпались угрозы в мой адрес и в адрес детей, а я такого допустить не мог»,
– заявил ревдинец.
