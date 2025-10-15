Возрастное ограничение 18+
Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Ревде возбудили уголовное дело после попавшего в СМИ видео, на котором мужчина с ножом терроризирует семью. Ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.
Жуткое видео опубликовали в телеграм-канале «Бандитский центр». На кадрах видно, как мужчина ходит с ножом рядом с детьми, а потом начинает угрожать женщине, которая снимает происходящее на видео. По данным ресурса, на этого мужчину ранее уже жаловались, но к каким-либо результатам это не привело.
Бастрыкин потребовал подготовить доклад по поводу этой ситуации, сообщает Следком.
