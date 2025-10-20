Возрастное ограничение 18+
В мэрии Екатеринбурга прокомментировали эвакуацию 108-й гимназии
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В администрации Екатеринбурга прокомментировали произошедшее в 108-й гимназии, подтвердив информацию о том, что детей отпустили с уроков.
Официальный комментарий мэрии опубликовал портал «ФедералПресс». По данным ресурса, в школе разлили жидкость с резким запахом.
Ранее сообщалось, что в школе распылили перцовый баллончик.
«Один из учеников восьмого класса разлил жидкость, которая очень сильно пахла. Было принято решение о прекращении образовательного процесса. Некоторым детям стало плохо, была вызвана скорая помощь и полиция»,
– сказали в администрации.
