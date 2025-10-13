Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают об эвакуации 108-й гимназии в Екатеринбурге из-за «неизвестного вещества»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге эвакуировали гимназию №108 на Академической, 16.
По данным телеграм-канала «Уралити», кто-то из учеников разлил «неизвестное вещество» в коридоре. Одну девочку якобы увезли на скорой. Ural Mash пишет, что старшеклассники распылили перцовый баллончик. В школе телеграм-изданию не подтвердили информацию об инциденте, заявив, что всех «просто пораньше отпустили».
Официально инцидент ещё не комментировали.
Напомним, похожий случай был в 76-й школе, где из-за перцового баллончика в больницу увезли 11 учеников.
По данным телеграм-канала «Уралити», кто-то из учеников разлил «неизвестное вещество» в коридоре. Одну девочку якобы увезли на скорой. Ural Mash пишет, что старшеклассники распылили перцовый баллончик. В школе телеграм-изданию не подтвердили информацию об инциденте, заявив, что всех «просто пораньше отпустили».
Официально инцидент ещё не комментировали.
Напомним, похожий случай был в 76-й школе, где из-за перцового баллончика в больницу увезли 11 учеников.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После распыления екатеринбургским школьником баллончика на перемене сразу отреагировали Госдума и СК
13 октября 2025
13 октября 2025