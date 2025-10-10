Возрастное ограничение 18+
В екатеринбургской школе №76 в классе распылили перцовый баллончик
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге во время перемены в школе №76 мальчик распылил в кабинете перцовый баллончик. Школу уже начала проверять прокуратура.
По данным официального телеграм-канала прокуратуры Свердловской области, сделал это учащийся четвёртого класса. В результате пострадали 14 учеников, 11 из них увезли в больницу.
Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних школой.
По данным официального телеграм-канала прокуратуры Свердловской области, сделал это учащийся четвёртого класса. В результате пострадали 14 учеников, 11 из них увезли в больницу.
«В настоящее время отпущены домой. Их состояние удовлетворительное. Трое учащихся изначально отказались от госпитализации»,
– рассказали в ведомстве.
Прокуратура намерена оценить соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних школой.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
СМИ: В Екатеринбурге школьник ударил беременную учительницу
10 октября 2025
10 октября 2025