Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге расследуют избиение подростка, которого приняли за «зацепера»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге следственные органы СК России по Свердловской области расследуют уголовное дело по факту избиения подростка. Инцидент произошёл на улице города, когда молодой человек проходил мимо трамвая, сообщает ведомство. По данным Е1, нападавшие приняли его за «зацепера».
В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по уголовному делу. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее полиция Екатеринбурга задержала пятерых «зацеперов». Их с законными представителями вызвали на комиссию в администрацию Чкаловского района. Среди них был 16-летний юноша, у которого, как сообщили в полиции, изъяли пневматический пистолет, из которого стреляли в водителя трамвая.
В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по уголовному делу. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
Ранее полиция Екатеринбурга задержала пятерых «зацеперов». Их с законными представителями вызвали на комиссию в администрацию Чкаловского района. Среди них был 16-летний юноша, у которого, как сообщили в полиции, изъяли пневматический пистолет, из которого стреляли в водителя трамвая.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию