Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге расследуют избиение подростка, которого приняли за «зацепера»

15.45 Воскресенье, 19 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге следственные органы СК России по Свердловской области расследуют уголовное дело по факту избиения подростка. Инцидент произошёл на улице города, когда молодой человек проходил мимо трамвая, сообщает ведомство. По данным Е1, нападавшие приняли его за «зацепера».

В центральный аппарат СК России будет представлен доклад по уголовному делу. Глава Следственного комитета поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить информацию о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее полиция Екатеринбурга задержала пятерых «зацеперов». Их с законными представителями вызвали на комиссию в администрацию Чкаловского района. Среди них был 16-летний юноша, у которого, как сообщили в полиции, изъяли пневматический пистолет, из которого стреляли в водителя трамвая.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Пятерых «зацеперов» вместе с родителями вызвали на комиссию в Екатеринбурге
17 октября 2025
На пристававшего в транспорте к екатеринбурженке мужчину возбудили уголовное дело
15 октября 2025
СМИ сообщают о смерти 15-летнего подростка на Академика Бардина в Екатеринбурге
16 октября 2025
Бастрыкин устроил проверку алапаевскому следователю, из-за которого пришлось разыскивать двух педофилов
11 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:38 Рядом со станцией Верх-Нейвинск появился «птичий квартал» для уток
16:44 Свердловская область вошла в топ популярных туристических регионов России
16:17 Екатеринбурженка не смогла вернуть деньги за курс по саморазвитию через суд
15:45 В Екатеринбурге расследуют избиение подростка, которого приняли за «зацепера»
15:14 Молодой водитель в Верхнепышминском районе не справился с управлением, есть жертвы
14:59 Крупные пожары в Свердловской области: есть погибшие и пострадавшие
14:11 Куда сходить в Свердловской области с 20 по 26 октября
13:12 Свердловскую область накроют туманы и ночные морозы до −8 °C
12:43 В Свердловской области нашли привязанный к дереву скелет женщины
11:12 Жителей Свердловской области призвали не верить сообщениям о закрытых АЗС
18:18 Министр природных ресурсов сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области
17:46 В Екатеринбурге появились плакаты в поддержку задержанных уличных музыкантов из Петербурга
16:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
16:26 Первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале открылся в Рефтинском
15:45 Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat
15:32 От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
14:50 Лишённый прав водитель устроил ДТП на светофоре в Нижнем Тагиле и погиб
13:45 Более 600 кг рыбной продукции отправили из Екатеринбурга в ОАЭ
13:26 Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
12:51 Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
11:11 Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
21:47 До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
21:08 В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
20:00 В аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией гильотинных ножей
19:52 В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
19:37 «Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
Все новости Свердловской области
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
Все новости России и мира
17:38 Рядом со станцией Верх-Нейвинск появился «птичий квартал» для уток
16:44 Свердловская область вошла в топ популярных туристических регионов России
16:17 Екатеринбурженка не смогла вернуть деньги за курс по саморазвитию через суд
15:45 В Екатеринбурге расследуют избиение подростка, которого приняли за «зацепера»
15:14 Молодой водитель в Верхнепышминском районе не справился с управлением, есть жертвы
14:59 Крупные пожары в Свердловской области: есть погибшие и пострадавшие
14:11 Куда сходить в Свердловской области с 20 по 26 октября
13:12 Свердловскую область накроют туманы и ночные морозы до −8 °C
12:43 В Свердловской области нашли привязанный к дереву скелет женщины
11:12 Жителей Свердловской области призвали не верить сообщениям о закрытых АЗС
18:18 Министр природных ресурсов сообщил о завершении пожароопасного сезона в Свердловской области
17:46 В Екатеринбурге появились плакаты в поддержку задержанных уличных музыкантов из Петербурга
16:35 В Екатеринбурге при пожаре в многоквартирном доме погибла женщина
16:26 Первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале открылся в Рефтинском
15:45 Семь ресторанов Екатеринбурга вошли в топ-10 Урала по версии Wheretoeat
15:32 От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
14:50 Лишённый прав водитель устроил ДТП на светофоре в Нижнем Тагиле и погиб
13:45 Более 600 кг рыбной продукции отправили из Екатеринбурга в ОАЭ
13:26 Авито и Корпорация МСП подготовили обзор ключевых трендов для МСП
12:51 Кандидаты на выборах губернатора Свердловской области потратили почти 94 миллиона рублей
11:11 Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
21:47 До начала зимы автопарк Свердловской области должны пополнить 209 новых автобусов
21:08 В Ревде внучка подменила деду 500 тысяч рублей «билетами банка приколов»
20:00 В аэропорту Кольцово задержали пассажира с крупной партией гильотинных ножей
19:52 В Ревде грузовик задел мост и опрокинул цистерну
19:37 «Уральские авиалинии» оштрафованы за отказ в перевозке пассажира
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK