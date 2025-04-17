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СМИ сообщают о массовом отравлении в 178-й школе Екатеринбурга
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в 178-й екатеринбургской школе отравились ученики. По словам родителей, дети почувствовали себя плохо после гречки с гуляшом.
По данным Е1, двоих школьников увезли в девятую больницу. Однако плохо не только им.
С их слов, вкус соуса, с которым подавали гречку и гуляш, был странным.
Официального подтверждения того, что в школе произошло массовое отравление пока нет. В Роспотребнадзоре ситуацию ещё не комментировали.
По данным Е1, двоих школьников увезли в девятую больницу. Однако плохо не только им.
«Много учеников лежит. У детей рвота. Родители подозревают обеды в школе. По сообщениям из чатов, в каждом классе – от пяти человек»,
– передает слова родителей ресурс.
С их слов, вкус соуса, с которым подавали гречку и гуляш, был странным.
Официального подтверждения того, что в школе произошло массовое отравление пока нет. В Роспотребнадзоре ситуацию ещё не комментировали.
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