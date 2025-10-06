Возрастное ограничение 18+
Неосторожный выезд со второстепенной дороги привёл к смертельному ДТП в Каменском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём на 110-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», под Каменским-Уральским, произошло смертельное ДТП с участием Mitsubishi и Peugeot.
По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель Mitsubishi выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал Peugeot. В результате аварии погиб водитель Peugeot, а также пострадали два его пассажира, один из которых несовершеннолетний. Их увезли в больницу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
На месте ДТП временно введено реверсивное движение.
Напомним, что ещё одно смертельное ДТП произошло сегодня утром в Камышловском районе.
По предварительным данным, столкновение произошло, когда водитель Mitsubishi выехал со второстепенной дороги на главную, по которой ехал Peugeot. В результате аварии погиб водитель Peugeot, а также пострадали два его пассажира, один из которых несовершеннолетний. Их увезли в больницу, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
«На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа (СОГ)»,
– рассказали в пресс-группе.
На месте ДТП временно введено реверсивное движение.
Напомним, что ещё одно смертельное ДТП произошло сегодня утром в Камышловском районе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
28 сентября 2025
28 сентября 2025