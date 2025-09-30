Возрастное ограничение 18+
В Камышловском районе в смертельном ДТП столкнулись трактор, фургон и легковушка
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня утром, около шести часов утра, на 11-м километре трассы «Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда» столкнулись трактор, фургон и легковой автомобиль. В результате ДТП погиб человек.
Как сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, по предварительным данным, 52-летний водитель легкового Volvo врезался в ехавший впереди трактор «МТЗ», отчего его оттолкнуло на встречную полосу, где в этот момент ехал фургон Peugeot Boxer.
Известно, что погибший жил в Сухом Логу. У него был 34-летний водительский стаж. За всё время он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 6 раз. В каком состоянии он находился в момент ДТП, установит экспертиза.
«В результате ДТП водитель Volvo погиб на месте. Водитель Peugeot доставлен в хирургическое отделение больницы Камышлова»,
– рассказали в ГИБДД.
