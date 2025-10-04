Возрастное ограничение 18+
На Уралмаше и Эльмаше на 70% восстановили подачу электроэнергии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге энергетики восстановили подачу электроэнергии для 70% потребителей, оставшихся без света в первой половине дня в микрорайонах Уралмаш и Эльмаш, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».
Электроснабжение удалось возобновить за счёт перевода нагрузки на резервные схемы и подключения потребителей к резервным источникам питания, которые специалисты оперативно доставили на место. В первую очередь энергетики подключили социально значимые объекты. Свет также вернули в квадрате улиц проспект Космонавтов, Старых Большевиков и Таганская, а также на Северных очистных сооружениях.
Полное восстановление электроснабжения планируется завершить до конца дня. Сейчас на месте работают три аварийно-восстановительные бригады — 15 специалистов и четыре единицы техники.
Напомним, причиной отключения стала авария на линии электропередачи 110 кВ, повреждённой в результате несанкционированных действий строительной организации.
