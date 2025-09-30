Возрастное ограничение 18+
На севере Екатеринбурга отключилось электричество, встало трамвайное сообщение с Верхней Пышмой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В первой половине дня 4 октября на севере Екатеринбурга отключилось электроснабжение — без электричества остались микрорайон Веер, северная часть Уралмаша и Эльмаша. Крупнейшему в Орджоникидзевском районе ТРЦ Veer Mall пришлось закрыться. Трамваи маршрута №333 (Екатеринбург — Верхняя Пышма) приостановили движение.
В пресс-службе «Россети Урал» Вечерним ведомостям сообщили, что причина аварии – несанкционированные действия строительной компании.
Как уточнили в пресс-службе ПАО «Россети Урал», отключение произошло не в результате земляных работ, а в результате повреждения воздушной линии высокого напряжения в пригороде Екатеринбурга.
Полностью электроснабжение рассчитывают восстановить до конца сегодняшнего дня.
Напомним, накануне северная часть Екатеринбурга оставалась без холодной воды — также из-за повреждения сетей, которое произошло вблизи насосной станции на ВИЗе. А позавчера без электричества на несколько часов остались микрорайоны Заречный и Пионерский.
«Сегодня в результате несанкционированных действий строительной организации произошло повреждение линии электропередачи 110 кВ. В результате частично без электроснабжения остались жители и социальные объекты в двух микрорайонах Екатеринбурга - Уралмаша и Эльмаша. Энергетики «Россети Урал» находятся на месте, стягивается необходимая спецтехника для ликвидации технологического нарушения. В ближайшее время по резервным схемам будет восстановлено электроснабжение социальных объектов»,
— сказали в компании.
Трамваи встали перед ЕКАД из-за внезапного прекращения электроснабжения. Скриншот с «Яндекс.карт»
