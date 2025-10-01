Возрастное ограничение 18+
Глава СК взял на контроль дело воспитательницы асбестовского детсада
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин намерен проконтролировать уголовное дело воспитательницы детского сада из Асбеста.
Напомним, против воспитательницы возбудили дело по статье 156 УК РФ – «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением с ним». Следствие считает, что она избивала малолетнюю воспитанницу.
Глава ведомства запросил доклад о ходе уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщается в официальном телеграм-канале СК.
По данным ведомства, родственники и ранее замечали следы побоев на теле ребёнка, но не могли понять, откуда они.
Напомним, против воспитательницы возбудили дело по статье 156 УК РФ – «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением с ним». Следствие считает, что она избивала малолетнюю воспитанницу.
Глава ведомства запросил доклад о ходе уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщается в официальном телеграм-канале СК.
По данным ведомства, родственники и ранее замечали следы побоев на теле ребёнка, но не могли понять, откуда они.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После жалобы на бывшую воспитательницу асбестовского детсада возбудили уголовное дело
01 октября 2025
01 октября 2025
В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
29 сентября 2025
29 сентября 2025