Возрастное ограничение 18+
После жалобы на бывшую воспитательницу асбестовского детсада возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Асбесте против бывшей воспитательницы детского сада №35 возбудили уголовное дело. Её подозревают в избиении малолетней воспитанницы.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ – «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением с ним». Сейчас следователи допрашивают родственников пострадавшей девочки и работников детского сада.
Ранее сообщалось, что, когда мама вернулась за ребёнком в детский сад, она услышала, как её дочь избивают. После случившегося воспитательница, которую подозревают в причастности к побоям на теле малышки, уволилась из дошкольного учреждения.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что уголовное дело возбуждено по статье 156 УК РФ – «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением с ним». Сейчас следователи допрашивают родственников пострадавшей девочки и работников детского сада.
Ранее сообщалось, что, когда мама вернулась за ребёнком в детский сад, она услышала, как её дочь избивают. После случившегося воспитательница, которую подозревают в причастности к побоям на теле малышки, уволилась из дошкольного учреждения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижних Сергах задержали двух мужчин за попытку ограбления с ружьём
28 сентября 2025
28 сентября 2025