Из-за жалобы на воспитательницу прокуратура проверяет детсад в Асбесте
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
После сообщения в СМИ о том, что воспитанница асбестовского детского сада №35 вернулась домой с синяками и царапинами, прокуратура наведалась в дошкольное учреждение с проверкой.
По данным Е1.ru, вчера, 29 сентября, мама девочки пришла в детский сад за своей дочерью и услышала, как её дочь избивают. Сообщается, что в больнице уже сняли все побои. В управлении образования изданию заявили, что педагог, о котором идёт речь, после случившегося написала заявление об увольнении по собственному желанию.
В телеграм-канале прокуратуры Свердловской области сообщили, что ведомство даст ситуации правовую оценку.
