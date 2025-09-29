Возрастное ограничение 18+
Швырнувшему чайник с кипятком в падчерицу новоуральцу избрали меру пресечения
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Новоуральский городской суд избрал меру пресечения местному жителю Владимиру Китову, который, по версии следствия, швырнул чайник с кипятком в свою падчерицу.
Мужчине предъявлено обвинение по пунктам «б», «з» части 2 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней, с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По решению суда он останется под домашним арестом до 27 ноября 2025 года.
Напомним, семья праздновала день рождения матери пострадавшей. По данным полиции, отчим попросил девочку помыть посуду, но она отказалась, и тогда мужчина швырнул в неё горячий чайник. В результате школьница получила ожоги 15% тела.
