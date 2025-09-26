Возрастное ограничение 18+
В Новоуральске мужчина швырнул чайник с кипятком в падчерицу
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Новоуральске мужчина швырнул с свою 15-летнюю падчерицу чайник с кипятком и ошпарил ей лицо. СК возбудил уголовное дело.
Издание Е1.ru пишет, что инцидент произошёл в ночь на 27 сентября. Семья в этот момент праздновала день рождения мамы девочки.
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка полиции Валерия Горелых, отчим требовал, чтобы падчерица помыла посуду. Она якобы отказалась, и он швырнул в неё горячий чайник. Школьница выбежала из квартиры, и сама вызвала себе скорую. В больнице ей диагностировали 15% ожогов тела и лица первой и второй степени.
Ситуацией заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе дела и установленных обстоятельствах, сообщает Следком.
