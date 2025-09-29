Возрастное ограничение 18+
После ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После столкновения двух автобусов на улице Селькоровской в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело.
Дело было возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает официальный телеграм-канал Следкома. Также о ходе расследования следователи будут отчитываться перед председателем ведомства Александром Бастрыкиным.
Ранее в ГИБДД официально точное количество пострадавших в ДТП не называли. Сообщалось, что медики осматривают 14 человек.
«В Екатеринбурге в результате столкновения двух автобусов пострадали несколько пассажиров. Глава ведомства дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении СК.
