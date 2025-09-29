Возрастное ограничение 18+

После ДТП с двумя автобусами в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

09.27 Вторник, 30 сентября 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
После столкновения двух автобусов на улице Селькоровской в Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело.

Дело было возбуждено по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает официальный телеграм-канал Следкома. Также о ходе расследования следователи будут отчитываться перед председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

«В Екатеринбурге в результате столкновения двух автобусов пострадали несколько пассажиров. Глава ведомства дал поручение представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении СК.


Ранее в ГИБДД официально точное количество пострадавших в ДТП не называли. Сообщалось, что медики осматривают 14 человек.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
СМИ написали о закрытии колл-центра екатеринбургского фонда «Социум». В фонде опровергли эту информацию

В разговоре с Вечерними ведомостями представители фонда «Социум» лишь заявили о трудностях, вызванных новым законом
