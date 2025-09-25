Возрастное ограничение 18+
Два автобуса столкнулись на улице Селькоровской в Екатеринбурге
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня днём в Екатеринбурге возле 124-го дома на улице Селькоровской столкнулись два пассажирских автобуса.
«Предварительная причина столкновения несоблюдение безопасной дистанции водителем одного из автобусов», – сообщили в ГИБДД.
Пока точно неизвестно, есть ли пострадавшие в ДТП. Медики осматривают водителей и пассажиров.
Прокуратура организовала проверку.
