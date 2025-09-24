Возрастное ограничение 18+
Смертельное ДТП с участием «ВАЗа» произошло в Верхнесалдинском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В воскресенье, 28 сентября, примерно в 11.40 на трассе, связывающей деревни Северная и Никитино, в Верхнесалдинском районе съехал в кювет «ВАЗ-2115».
По предварительным данным, 42-летний водитель отечественной машины слишком сильно разогнался и не смог войти в поворот. В результате погиб 66-летний пассажир – он скончался до прибытия скорой помощи. Водителя и ещё одного пассажира – 50-летнего мужчину – увезли в больницу, рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
В каком состоянии находился водитель в момент происшествия, должны будут выяснить в больнице. По факту ДТП проводится проверка.
Напомним, ещё одна авария со смертельным исходом вчера произошла на трассе Старая Сама – Маслово.
