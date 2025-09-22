Возрастное ограничение 18+
Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло сегодня на трассе Старая Сама – Маслово. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.
По предварительным данным, автомобиль «Honda Civic» под управлением 56-летнего водителя с 23-летним стажем съехал с дороги и врезался в деревья. На месте происшествия погибли водитель и его 52-летняя пассажирка, оба жителя посёлка Маслово.
В ведомстве уточнили, что никто из погибших не был пристёгнут ремнями безопасности. Известно, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за нарушение правил их использования. Сейчас инспекторы ГИБДД Ивделя проверяют его состояние в момент аварии и собирают все материалы для расследования.
