Смертельное ДТП в Свердловской области: машина врезалась в дерево, люди были не пристёгнуты

В Свердловской области сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло сегодня на трассе Старая Сама – Маслово. Об этом сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.По предварительным данным, автомобиль «Honda Civic» под управлением 56-летнего водителя с 23-летним стажем съехал с дороги и врезался в деревья. На месте происшествия погибли водитель и его 52-летняя пассажирка, оба жителя посёлка Маслово.В ведомстве уточнили, что никто из погибших не был пристёгнут ремнями безопасности. Известно, что ранее водитель уже привлекался к ответственности за нарушение правил их использования. Сейчас инспекторы ГИБДД Ивделя проверяют его состояние в момент аварии и собирают все материалы для расследования.