СК завершил дело о массовом отравлении выпускников ВУЗа в Екатеринбурге
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершилось расследование уголовного дела о массовом отравлении выпускников юридического ВУЗа, отмечавших выпуск в кафе «Версаль».
Напомним, что 12 выпускников госпитализировали с сальмонеллёзом после посещения заведения. Позже Роспотребнадзор проверил пищеблок и обнаружил множество нарушений санитарных норм, а СК возбудил уголовное дело по статье 236 УК РФ.
В СУ СКР по Свердловской области сообщили, что вину вменяют шеф-повару ресторана. Всего, по данным следствия, симптомы острой кишечной инфекции возникли у 43 человек.
«По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу»,
– заявили в пресс-службе СК.
