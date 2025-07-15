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Суд приостановил работу ООО «Ричмонд Рест» после отравление выпускников екатеринбургского вуза
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил работу пищеблока ООО «Ричмонд Рест», где готовили блюда для банкета в кафе «Версаль».
Напомним, неделю назад в инфекционное отделение ГКБ №40 госпитализировали 12 человек с сальмонеллёзом – все они были выпускниками Уральского государственного юридического университета, которые отмечали свой выпускной в кафе «Версаль». Позже инфекция подтвердилась ещё у девяти человек.
После случившегося Роспотребнадзор проверил пищеблок и нашёл кучу нарушений, а СК возбудил уголовное дело.
По итогам рассмотрения результатов эпидемиологического исследования суд признал ООО «Ричмонд Рест» виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), и постановил приостановить работу пищеблока на 30 суток в качестве административного наказания.
Постановление пока не вступило в законную силу.
Напомним, неделю назад в инфекционное отделение ГКБ №40 госпитализировали 12 человек с сальмонеллёзом – все они были выпускниками Уральского государственного юридического университета, которые отмечали свой выпускной в кафе «Версаль». Позже инфекция подтвердилась ещё у девяти человек.
После случившегося Роспотребнадзор проверил пищеблок и нашёл кучу нарушений, а СК возбудил уголовное дело.
«На основании представленных документов, суд установил, что в ООО "Ричмонд Рест" сотрудниками Роспотребнадзора был выявлен целый ряд нарушений. На оборудовании отсутствовала маркировка, не соблюдалась поточность технологических процессов, условия хранения продукции, некоторые сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки и прививочные сертификаты»,
– напомнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.
По итогам рассмотрения результатов эпидемиологического исследования суд признал ООО «Ричмонд Рест» виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), и постановил приостановить работу пищеблока на 30 суток в качестве административного наказания.
Постановление пока не вступило в законную силу.
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