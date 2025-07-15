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Суд приостановил работу ООО «Ричмонд Рест» после отравление выпускников екатеринбургского вуза

17.12 Пятница, 18 июля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Кировский районный суд Екатеринбурга приостановил работу пищеблока ООО «Ричмонд Рест», где готовили блюда для банкета в кафе «Версаль».

Напомним, неделю назад в инфекционное отделение ГКБ №40 госпитализировали 12 человек с сальмонеллёзом – все они были выпускниками Уральского государственного юридического университета, которые отмечали свой выпускной в кафе «Версаль». Позже инфекция подтвердилась ещё у девяти человек.

После случившегося Роспотребнадзор проверил пищеблок и нашёл кучу нарушений, а СК возбудил уголовное дело.

«На основании представленных документов, суд установил, что в ООО "Ричмонд Рест" сотрудниками Роспотребнадзора был выявлен целый ряд нарушений. На оборудовании отсутствовала маркировка, не соблюдалась поточность технологических процессов, условия хранения продукции, некоторые сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки и прививочные сертификаты»,

– напомнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.


По итогам рассмотрения результатов эпидемиологического исследования суд признал ООО «Ричмонд Рест» виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»), и постановил приостановить работу пищеблока на 30 суток в качестве административного наказания.

Постановление пока не вступило в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:12 Суд приостановил работу ООО «Ричмонд Рест» после отравление выпускников екатеринбургского вуза
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13:52 В столице Урала проведут конкурс по сбору макулатуры
13:15 После падения ребёнка в открытый люк в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело
12:36 Вдоль свердловского участка трассы М-12 «Восток» установили сотовые вышки
12:00 В Каменске-Уральском двухгодовалый ребёнок упал в открытый люк
11:40 Трёх зацеперов сняли с «колбасы» сотрудники екатеринбургской полиции
11:00 Власти Екатеринбурга собираются снести шиномотнтажку на улице Маневровой
10:05 К 11 годам приговорили жителя Ревды за убийство родной сестры
09:44 В больнице Нижнего Тагила скончался байкер после столкновения с автомобилем Renault
23:31 СМИ сообщают об объявлении в розыск лидера азербайджанской диаспоры на Урале
21:20 В Ельцин-центре покажут ещё один культовый фильм времён Перестройки
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