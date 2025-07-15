Суд приостановил работу ООО «Ричмонд Рест» после отравление выпускников екатеринбургского вуза

– напомнили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области.

«На основании представленных документов, суд установил, что в ООО "Ричмонд Рест" сотрудниками Роспотребнадзора был выявлен целый ряд нарушений. На оборудовании отсутствовала маркировка, не соблюдалась поточность технологических процессов, условия хранения продукции, некоторые сотрудники не смогли предоставить медицинские книжки и прививочные сертификаты»,