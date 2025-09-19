Возрастное ограничение 18+
СК проводит проверку из-за пожара в Дегтярске, где пострадала десятилетняя девочка
Фото: СУ СКР по Свердловской области
Специалисты СУ СКР по Ревде проводят проверку в связи с пожаром в частном доме в Дегтярске, в результате которого пострадала десятилетняя девочка.
Напомним, девочка получила ожоги 87% тела. С ней в доме в момент пожара был ещё один ребёнок, но он успел выбежать на улицу.
«Проведён осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы инцидента, родственники пострадавшей девочки. По итогам проверки следователем СК России будет принято процессуальное решение»,
– говорится в сообщении областного СК.
