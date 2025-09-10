Возрастное ограничение 18+
В Дегтярске при пожаре в частном доме девочка получила ожоги 87% тела
Фото: прокуратура Свердловской области
Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в частном доме на улице Крылова в Дегтярске. При ЧП пострадала десятилетняя девочка.
Пожар произошёл сегодня утром, примерно в 09.40. По данным прокуратуры Свердловской области, в момент возгорания в доме находились двое детей – они не были в школе, так как учатся во вторую смену. Один ребёнок успел выбежать, а второй остался в доме.
По предварительной информации, семья, в которой воспитывается девочка, многодетная. На учёте в системе профилактики дети не состоят.
Причина пожара пока не установлена.
«Пострадала девочка, 2015 года рождения, она доставлена в учреждение здравоохранения, где ей поставили предварительный диагноз – 87 % поражения тела термическими ожогами»,
– говорится в сообщении ведомства.
