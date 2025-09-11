Возрастное ограничение 18+
Доклад о майском нападении подростков на сверстника в Верхней Пышме ждёт глава СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК потребовал доклад о майском нападении подростков на сверстника в Верхней Пышме, в ходе которого мальчику нанесли два ножевых ранения в спину.
Напомним, тогда было возбуждено уголовное дело статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Поводом уделить внимание старому инциденту для главы ведомства стало обсуждение случая в программе «За гранью» на федеральном телеканале НТВ. Мать потерпевшего ребёнка недовольна тем, что Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении обидчиков её сына — им нет 14 лет.
В официальном телеграм-канале СК РФ сообщается, что по факту инцидента продолжается расследование уголовного дела по факту халатных действий органов системы профилактики (статья 293 УК РФ).
«Глава ведомства дал поручение руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ранее принятых процессуальных решениях и ходе расследования уголовного дела по факту халатности»,
— говорится в сообщении СК.
