Глава СК России запросил доклад по делу о нападении школьника с ножом на одноклассника

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председателю Следственного комитета России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения ножевого ранения подростку в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Инцидент произошёл между двумя школьниками в результате конфликта: один из подростков нанёс другому удар ножом. Пострадавший был госпитализирован.Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Руководитель управления Бенедикт Францишко по поручению Александра Бастрыкина доложит о ходе расследования лично главе ведомства.