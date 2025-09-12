Возрастное ограничение 18+
Личности осквернивших мемориал девочек в Каменске-Уральском установили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Девочек, которые жарили зефир на Вечном огне возле Мемориала воинам-рабочим Каменск-Уральского завода, нашли.
«Личности подозреваемых юных "шашлычниц" установили, скрупулёзно проанализировав выложенный в сети Интернет видеоролик с места ЧП, сотрудники полиции из подразделения по делам несовершеннолетних ОВД Каменска-Уральского. Любительницами острых ощущений и шок-контента оказались ученицы пятого класса местной гимназии»,
– сообщил Вечерним ведомостям пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его данным, обе школьницы воспитываются в полных семьях, на учёте не состоят. Теперь на законных представителей девочек заведены административные дела по статье 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее воспитание собственных детей, а сами девочки, скорее всего, скоро окажутся на учёте в ПДН.
Полковник Горелых также добавил, что в адрес руководства школы, в которой учатся подростки, направят представление с требованием установить причины такого поступка учениц и активизировать патриотическую работу с молодёжью.
Ранее, напомним, по факту осквернения символа воинской славы было возбуждено уголовное дело.
«В рамках расследования уголовного дела следствием СК России устанавливаются все обстоятельства произошедшего, причины и условия, ему способствовавшие»,
– пояснил старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга.
