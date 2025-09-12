Возрастное ограничение 18+
После осквернения мемориала в Каменске-Уральском СК возбудил уголовное дело
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с осквренением символа воинской славы в Каменске-Уральском.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что две девочки жарили зефир на Вечном огне возле Мемориала воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов, снимая это на видео.
Напомним, что свою проверку в связи со случившимся также проводит прокуратура.
«По данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ – осквернение символа воинской славы»,
– говорится в сообщении областного СК.
