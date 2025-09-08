Возрастное ограничение 18+
Прокуратура проводит проверку после сообщения об осквернении мемориала в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области организовала проверку после сообщения в СМИ об осквернении Мемориала воинам-рабочим одного из заводов в Каменске-Уральском.
Ранее в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» опубликовали видео, на котором видно, как две школьницы жарят зефир на Вечном огне возле мемориала. Когда было снято это видео, точно неизвестно.
Сейчас личности девочек и их родителей устанавливаются, сообщили в прокуратуре.
Кроме того, сотрудники ведомства намерены проверить, как системы и органы профилактики ведут работу с несовершеннолетними, чтобы не допускать подобных инцидентов.
