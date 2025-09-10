Возрастное ограничение 18+
СМИ: в Асбесте во время тренировки внезапно умер 14-летний подросток
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают о внезапной смерти 14-летнего юноши во время тренировки по хоккею. Тренер был уверен, что у него не было проблем со здоровьем.
Трагедия произошла вчера, 9 сентября, после разминки, пишет Е1.ru. По данным ресурса, дети вышли на лёд, размялись и приступили к новому упражнению. Скончавшийся юноша сделал его три-четыре раза, встал в колонну и вдруг обмяк.
Тренер тут же вызвал дежурного врача. Позже парня доставили в реанимацию, но спасти его не смогли.
В СК произошедшее не комментировали.
Напомним, в понедельник в Екатеринбурге умер двухлетний мальчик, сделав глоток из бутылки с уксусом.
