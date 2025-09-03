Возрастное ограничение 18+
СМИ сообщают о гибели двухгодовалого мальчика после выпитого уксуса в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что в Екатеринбурге на улице Горнистов двухгодовалый мальчик нашёл в шкафу бутылку с уксусом и выпил его.
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», это произошло в понедельник, 8 сентября. Мама мальчика в этот момент находилась дома с ребёнком. Она прибежала на его крик, после того как он выпил уксус, и вызвала скорую. Врачи, как сообщает ресурс, приехали через 12 минут и увезли мальчика в отделение реанимации ДГКБ №9, но спасти не смогли.
Официально в полиции и СК эту историю ещё не комментировали.
