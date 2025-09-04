Возрастное ограничение 18+
Пожары в Свердловской области за сутки забрали пять жизней
Фото: МЧС России по Свердловской области
За прошедшие сутки в Свердловской области ликвидированы 17 пожаров, сообщает МЧС России по Свердловской области. Девять возгораний произошли в жилом секторе. Погибли пять человек.
В ДНТ «Златобор» по улице Семёновская сгорел дачный дом площадью 60 квадратных метров. Пожар унес жизни трёх детей.
В Качканаре по улице 5-й микрорайон в квартире на втором этаже горели личные вещи на площади 4 квадратных метра. При тушении возгорания был обнаружен мужчина без признаков жизни. Пожар ликвидирован за 4 минуты силами десяти спасателей и трёх единиц техники.
В Нижнем Тагиле по проспекту Уральский загорелось оборудование и перекрытия автомойки площадью 120 квадратных метров. Пожар ликвидирован за 30 минут двенадцатью специалистами и четырьмя единицами техники.
По данным МЧС, причиной 5% возгораний стало короткое замыкание электропроводки, 17% пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Причины остальных возгораний устанавливают пожарные дознаватели.
