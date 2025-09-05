Возрастное ограничение 18+
Глава СК взял на контроль расследование гибели троих детей при пожаре в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин собирается проконтролировать расследование пожара в Белоярском районе Свердловской области, в котором погибли трое детей.
Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления регионального СК Богдану Францишко подготовить доклад о том, как продвигается расследование, и об уже установленных обстоятельствах, говорится в сообщении официального телеграм-канала Следкома.
Напомним, при тушении пожара были найдены тела двух мальчиков 5 и 11 лет и девочки 7 лет. Ещё трое детей 9, 12 и 14 лет попали в больницу. Полуторагодовалый ребёнок, также находившийся в доме в момент пожара, не пострадал.
