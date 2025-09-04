Возрастное ограничение 18+
Оставившему подругу на морозе жителю Сосьвы вынесли приговор
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Сосьве вынесли приговор местному жителю, который, увидев подругу без сознания, подумал, что она умерла, и чтобы никто не заподозрил его в убийстве, спрятал её в снегу. В итоге женщина скончалась.
Серовский районный суд, рассматривавший это дело, признал его виновным в причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ), сообщает прокуратура региона.
Напомним, трагедия произошла в первых числах января 2025 года. Тогда ныне осуждённый проживал у своей подруги, но в один момент он вернулся домой и обнаружил женщину без сознания. Он предположил, что она умерла от эпилептического припадка, придя к такому выводу отнюдь не в трезвом состоянии ума, и испугался, что его обвиняет в её убийстве. Чтобы не оказаться причастным к гибели сожительницы, он решил спрятать её тело. Для этого он завернул подругу в простыню, обвязал верёвкой, вытащил из дома и оставил в ближайшей лесополосе. Впоследствии женщина скончалась от переохлаждения.
«Серовский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 месяцев ограничения свободы», – сказали в прокуратуре.
