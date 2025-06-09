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Бросившего подругу на снегу в лесополосе жителя Сосьвы будут судить за её смерть
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Серовском районном суде будут рассматривать дело жителя Сосьвы, который, испугавшись, что его осудят за смерть подруги после эпилептического припадка, вывез её в лесополосу и оставил на снегу. В итоге именно за это его и будут судить.
Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности – часть 1 статьи 109 УК РФ, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, в первых числах января 2025 года мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил свою подругу в бессознательном состоянии. Обвиняемый, зная, что его знакомая злоупотребляет спиртными напитками и что у неё бывают приступы эпилепсии, предположил, что женщина умерла от очередного такого припадка. Посчитав, что теперь его обвинят в убийстве подруги, он решил спрятать тело. Для этого он завернул тело в простыню и, обвязав его веревкой, волоком перетащил в ближайшую лесополосу, где оставил в снегу на морозе.
По данным прокуратуры, женщина на тот момент была ещё жива, причиной её смерти стало переохлаждение.
Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности – часть 1 статьи 109 УК РФ, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
По версии следствия, в первых числах января 2025 года мужчина, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил свою подругу в бессознательном состоянии. Обвиняемый, зная, что его знакомая злоупотребляет спиртными напитками и что у неё бывают приступы эпилепсии, предположил, что женщина умерла от очередного такого припадка. Посчитав, что теперь его обвинят в убийстве подруги, он решил спрятать тело. Для этого он завернул тело в простыню и, обвязав его веревкой, волоком перетащил в ближайшую лесополосу, где оставил в снегу на морозе.
По данным прокуратуры, женщина на тот момент была ещё жива, причиной её смерти стало переохлаждение.
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