Историей с выпавшей из автобуса екатеринбурженкой заинтересовался глава СК
Кадр из видео: Е1
Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с выпавшей из автобуса пожилой женщины в центре Екатеринбурга.
Напомним, это произошло в понедельник, 1 сентября. Водитель автобуса не заметил пенсионерку, которая заходила в салон, и начал отъезжать от остановки. В итоге пожилая женщина выпала на проезжую часть, а автобус, со слов дочери пострадавшей, проехал задним колесом по её руке.
После случившегося было возбуждено уголовное дело. Его расследование под личный контроль взял глава СК.
«Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», – говорится в сообщении информационного центра СК.
