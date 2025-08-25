Возрастное ограничение 18+
В центре Екатеринбурга из автобуса во время движения выпала женщина
Кадр из видео: Е1
В минувший понедельник в центре Екатеринбурга из автобуса №054, когда он стал объезжать от остановки, выпала пассажирка. Женщина едва не попала под колёса, но травм избежать ей не удалось.
По данным издания E1.ru, опубликовавшего кадры с моментом падения, пострадавшей оказалась 70-летняя местная жительница. По словам её дочери, автобус тронулся, когда женщина заходила в салон, из-за этого она успела ни за что что-нибудь ухватиться и выпала на проезжую часть.
«Автобус проехал ей по руке. Перелома нет, но есть гематома, головой ударилась», – говорит дочь пострадавшей.
В ГИБДД рассказали, что инцидент произошёл на проспекте Ленина. Личность водителя установили: им оказался 38-летний мужчина с 17-летним стажем вождения. В беседе с полицией он пояснил, что не заметил пассажирку. Водителя привлекли к административной ответственности.
