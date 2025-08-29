Возрастное ограничение 18+

СК проверит сообщение екатеринбургских студентов о мошенничестве организатора актёрской школы

16.36 Суббота, 30 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Следственный комитет России поступило обращение студентов из Екатеринбурга о возможных мошеннических действиях. Молодые люди сообщили, что женщина под предлогом помощи в получении ролей обманом получила от них деньги.

Как сообщает СК России, по данному факту следственными органами по Свердловской области организована процессуальная проверка. Руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального управления Борису Францишко доложить о её результатах. Проверка проводится по ст. 159 УК РФ («мошенничество»).

Ранее студенты Екатеринбургского государственного театрального института и Свердловского колледжа искусств и культуры записали видеообращение к председателю СК. Они просили привлечь к ответственности основательницу актёрской школы Анну Казакову. По словам заявителей, более ста человек отдали ей деньги за обещание участия в съёмках.

Пострадавшие утверждают, что вносили залоги в размере от 500 до 6000 рублей. Им обещали официальные договоры и карьерные перспективы, однако в итоге они получали поддельные бумаги и объяснения о переносах съёмок. Студенты также заявляют, что при попытках вернуть деньги сталкивались с давлением и угрозами.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
Только 26,5% детей мигрантов в Екатеринбурге успешно сдали тест по русскому языку
