Уральские студенты просят главу СК возбудить уголовное дело на организатора актёрской школы
Кадр из видеообращения
Студенты ЕГТИ и Свердловского колледжа искусств и культуры записали видеообращение к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности основательницу актёрской школы Анну Казакову. Молодые актёры обвиняют её в мошенничестве.
Сообщается, что пострадало более 100 человек, а общий ущерб превысил миллион рублей, но уголовное дело всё ещё не возбуждено. В связи с этим студенты, заручившись поддержкой общественного деятеля Александра Петрова, направили Бастрыкину обращение, в котором описали свою ситуацию и попросили вмешаться.
Пострадавшие рассказывают, что Казакова предлагала им участие в съёмках сериалов, рекламы и корпоративного видео, обещая официальные договоры и быстрый старт карьеры. По их словам, за роли она просила залог от 500 до 6000 рублей, который обещала вернуть. Студенты утверждают, что делали всё, что от них просили, но в итоге получали липовые бумаги и постоянно сталкивались с отговорками – «заболел режиссер», «сломалась аппаратура», «сдвинулись сроки».
В полиции и СК пока не комментировали ситуацию.
«Мы пытались вернуть деньги, но столкнулись с давлением Казаковой. Она угрожала выдуманными уголовными делами и говорила, что у неё есть покровители во власти»,
– говорят пострадавшие в видеообращении.
Фрагменты сообщений, предоставленные студентами
В полиции и СК пока не комментировали ситуацию.
