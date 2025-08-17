Возрастное ограничение 18+
На трассе под Тугулымом число погибших в аварии увеличилось до четырёх
На 267-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» вблизи Тугулыма продолжают работать автоинспекторы, следственная группа и экстренные службы. Напомним, здесь столкнулись грузовик Scania с полуприцепом и легковой автомобиль Chery.
Сначала в легковом автомобиле были обнаружены двое погибших. Позже в ходе аварийно-спасательных работ извлекли тело ещё одного человека. Через пару часов сотрудники Госавтоинспекции сообщили, что в машине найден четвёртый погибший.
Сейчас на месте происшествия фиксируются обстоятельства аварии, опрашиваются свидетели и проводится комплекс необходимых мероприятий. На участке трассы продолжает действовать реверсивная схема движения. Водителей просят соблюдать осторожность и выполнять указания сотрудников ГИБДД.
