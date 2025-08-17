Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

На 267-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» вблизи Тугулыма произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. На месте аварии движение транспорта организовано по реверсивной схеме.По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковой автомобиль Chery. В результате аварии два человека, находившиеся в легковой машине, скончались на месте. Их личности устанавливают сотрудники полиции.Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу Тюмени. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают автоинспекторы.