Под Тугулымом в ДТП с грузовиком погибли два человека
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
На 267-м километре автодороги «Екатеринбург – Тюмень» вблизи Тугулыма произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. На месте аварии движение транспорта организовано по реверсивной схеме.
По предварительной информации, столкнулись грузовой автомобиль Scania с полуприцепом и легковой автомобиль Chery. В результате аварии два человека, находившиеся в легковой машине, скончались на месте. Их личности устанавливают сотрудники полиции.
Водитель грузовика получил травмы и был доставлен в больницу Тюмени. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают автоинспекторы.
