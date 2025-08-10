Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области остался один природный пожар на площади 12 гектаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжают бороться с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаётся один пожар.
По данным на 16 октября, 02.00, в регионе действовал один пожар на площади 12 гектаров. Накануне лесопожарная служба также сообщала об одном пожаре, но на площади восьми гектаров.
Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 41 природный пожар на площади 2 536 гектаров. Самые крупные — 18 пожаров на землях лесного фонда в Республике Тыва, где огнём пройдено 1 815 гектаров.
