Попавший под иномарку в Академическом районе Екатеринбурга пешеход умер
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области сообщила печальную новость. Попавший накануне вечером в Екатеринбурге под иномарку пешеход умер на больничной койке.
Напомним, трагическое ДТП случилось в понедельник, 11 августа, поздно вечером. В Академическом районе Екатеринбурга 25-летний водитель «BMW», двигаясь в сторону улицы Вильгельма де Генина, сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля. Пешеход, личность которого до сих пор не установлена, получил тяжёлые травмы и был доставлен в больницу. Как теперь выяснилось, спасти его врачам не удалось — пострадавший скончался от травм, несовместимых с жизнью.
Установлено, что за рулём автомобиля находился житель Курганской области, не имеющий водительских прав. Ранее он десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Освидетельствование показало, что в момент аварии водитель был трезв.
В отношении нарушителя сотрудники ГИБДД составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, а также проводят расследование обстоятельств происшествия.
12 августа 2025
